Ульская (Бутов) Анна
Место рожденияTirkšliai, Lithuania
Дата рождения14.07.1872
Дата смерти06.07.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Strādniece
Бракосочетание
16.11.1899
Муж: Ульский Иван
Рождение ребёнка
03.06.1900
Дочь: Brigmanis (Ульская) Юлияна
Отец ребёнка: Ульский Иван
Рождение ребёнка
05.08.1901
Дочь: Valters (Ульская) Бронислава
Отец ребёнка: Ульский Иван
Рождение ребёнка
13.10.1908
Дочь: Selgrāvis (Ульская) Станислава
Отец ребёнка: Ульский Иван
Рождение ребёнка
06.07.1911
Дочь: Zuiks (Ульская) Эмилия
Отец ребёнка: Ульский Иван
Смерть
06.07.1946
Похороны
Неизвестно
Ziepniekkalna kapi