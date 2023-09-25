Ульская (Бутов) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульская (Бутов) Анна

Место рождения

Tirkšliai, Lithuania

Дата рождения

14.07.1872

Дата смерти

06.07.1946

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Strādniece
Бракосочетание
16.11.1899

Муж: Ульский Иван

Рождение ребёнка
03.06.1900

Дочь: Brigmanis (Ульская) Юлияна

Отец ребёнка: Ульский Иван

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
05.08.1901

Дочь: Valters (Ульская) Бронислава

Отец ребёнка: Ульский Иван

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
13.10.1908

Дочь: Selgrāvis (Ульская) Станислава

Отец ребёнка: Ульский Иван

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
06.07.1911

Дочь: Zuiks (Ульская) Эмилия

Отец ребёнка: Ульский Иван

Рига, Rīga
Смерть
06.07.1946
Рига, Rīga
Похороны
Неизвестно
Рига, Rīga
Ziepniekkalna kapi

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