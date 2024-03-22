Матвеева (Корнилова) Наталья Андрияновна
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Корнилов Андриян
Рождение ребёнка
05.09.1946
Дочь: Петрова Надежда Филипповна
Отец ребёнка: Матвеев Филипп Иванович
Заводоуковск, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бараненкова Валентина Филипповна
Отец ребёнка: Матвеев Филипп Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бауэр Любовь Филипповна
Отец ребёнка: Матвеев Филипп Иванович
Смерть
Неизвестно