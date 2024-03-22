Матвеева (Корнилова) Наталья Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Корнилова) Наталья Андрияновна

Место рождения

Кокуй, Упоровский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Корнилов Андриян

Мать: не указана

Кокуй, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
05.09.1946

Дочь: Петрова Надежда Филипповна

Отец ребёнка: Матвеев Филипп Иванович

Заводоуковск, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бараненкова Валентина Филипповна

Отец ребёнка: Матвеев Филипп Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бауэр Любовь Филипповна

Отец ребёнка: Матвеев Филипп Иванович

Смерть
Неизвестно
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