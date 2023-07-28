Клюшина Евдокия Григориевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюшина Евдокия Григориевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулагин Григорий

Мать: Кулагина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клюшин Евгений Фёдорович

Отец ребёнка: Клюшин Фёдор Кузьмич

Рождение ребёнка
1930 или 1945

Сын: Клюшин Евгений Фёдорович

Отец ребёнка: Клюшин Фёдор Кузьмич

Кривошеевка, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.06.1947

Сын: Клюшин Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Клюшин Фёдор Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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