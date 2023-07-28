Клюшина Евдокия Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кулагин Григорий
Мать: Кулагина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Клюшин Фёдор Кузьмич
Рождение ребёнка
1930 или 1945
Отец ребёнка: Клюшин Фёдор Кузьмич
Кривошеевка, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.06.1947
Отец ребёнка: Клюшин Фёдор Кузьмич
Смерть
Неизвестно