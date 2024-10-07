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Леонтий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Иван Иванович

Мать: Устинья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Лукерьино, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
1793

Сын: Петр Леонтьевич

Мать ребёнка: Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Роман Леонтьевич

Мать ребёнка: Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Григорий Леонтьевич

Мать ребёнка: Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Клим Леонтьевич

Мать ребёнка: Ирина Филипповна

Смерть
1847

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