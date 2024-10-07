Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Иван Иванович
Мать: Устинья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Лукерьино, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Кузьминична
Рождение ребёнка
1793
Сын: Петр Леонтьевич
Мать ребёнка: Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Роман Леонтьевич
Мать ребёнка: Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Григорий Леонтьевич
Мать ребёнка: Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Клим Леонтьевич
Мать ребёнка: Ирина Филипповна
Смерть
1847