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Рябчинская Мария Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаврила

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябчинский Дмитрий Мефодьевич

Рождение ребёнка
13.08.1907

Сын: Рябчинский Тихон Дмитриевич

Отец ребёнка: Рябчинский Дмитрий Мефодьевич

Рождение ребёнка
22.03.1909

Дочь: (Рябчинская) Дария Дмитриевна

Отец ребёнка: Рябчинский Дмитрий Мефодьевич

Казанка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
08.06.1911

Сын: Рябчинский Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Рябчинский Дмитрий Мефодьевич

Рождение ребёнка
26.07.1913

Дочь: (Рябчинская) Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Рябчинский Дмитрий Мефодьевич

Рождение ребёнка
12.02.1915

Сын: Рябчинский Митрофан Дмитриевич

Отец ребёнка: Рябчинский Дмитрий Мефодьевич

Казанка, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно

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