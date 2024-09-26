Рябчинская Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаврила
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1907
Сын: Рябчинский Тихон Дмитриевич
Отец ребёнка: Рябчинский Дмитрий Мефодьевич
Рождение ребёнка
22.03.1909
Дочь: (Рябчинская) Дария Дмитриевна
Отец ребёнка: Рябчинский Дмитрий Мефодьевич
Рождение ребёнка
08.06.1911
Сын: Рябчинский Фёдор Дмитриевич
Отец ребёнка: Рябчинский Дмитрий Мефодьевич
Рождение ребёнка
26.07.1913
Дочь: (Рябчинская) Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Рябчинский Дмитрий Мефодьевич
Рождение ребёнка
12.02.1915
Сын: Рябчинский Митрофан Дмитриевич
Отец ребёнка: Рябчинский Дмитрий Мефодьевич
Смерть
Неизвестно