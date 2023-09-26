Ужастина Маремьяна Пименова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ужастина Маремьяна Пименова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1827 и 1832

Дата смерти

31.07.1909

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1827 и 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Дарья Ефимова

Отец ребёнка: Ужастин Ефим Гаврилов

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Анна Ефимова

Отец ребёнка: Ужастин Ефим Гаврилов

Рождение ребёнка
19.06.1862

Дочь: Ужастина Агрипина Ефимовна

Отец ребёнка: Ужастин Ефим Гаврилов

Анискино, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Генералова Анна Ефимова

Отец ребёнка: Ужастин Ефим Гаврилов

Анискино, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
05.01.1864

Дочь: Каленкова Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Ужастин Ефим Гаврилов

Анискино, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
1867

Сын: Ужастин Алексей Ефимов

Отец ребёнка: Ужастин Ефим Гаврилов

Рождение ребёнка
1867

Сын: Ужастин Дмитрий Ефимов

Отец ребёнка: Ужастин Ефим Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ужастин Ефим Гаврилов

Смерть
31.07.1909
Анискино, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
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