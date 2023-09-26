Ужастина Маремьяна Пименова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1827 и 1832
Дата смерти31.07.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Дарья Ефимова
Отец ребёнка: Ужастин Ефим Гаврилов
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Анна Ефимова
Отец ребёнка: Ужастин Ефим Гаврилов
Рождение ребёнка
19.06.1862
Дочь: Ужастина Агрипина Ефимовна
Отец ребёнка: Ужастин Ефим Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Генералова Анна Ефимова
Отец ребёнка: Ужастин Ефим Гаврилов
Рождение ребёнка
05.01.1864
Дочь: Каленкова Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Ужастин Ефим Гаврилов
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Ужастин Ефим Гаврилов
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Ужастин Ефим Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.1909