Сластенина Ксения Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСластенина Ксения Семеновна

Сластенина Ксения Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Шумкова Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Сластенин Семен Герасимович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Сластенин Харитон Семенович

Отец ребёнка: Сластенин Семен Герасимович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close