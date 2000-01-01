Сластенина Ксения Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Шумкова Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Сластенин Семен Герасимович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Сластенин Харитон Семенович
Отец ребёнка: Сластенин Семен Герасимович
Работа или профессия
Неизвестно