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Чуваш Параскева Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуваш Андрей Данилович

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ефросинья Андреевна

Отец ребёнка: Чуваш Андрей Данилович

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1840

Сын: Чуваш Василий Андреевич

Отец ребёнка: Чуваш Андрей Данилович

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Дарья Андреева

Отец ребёнка: Чуваш Андрей Данилович

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1846

Сын: Чуваш Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Чуваш Андрей Данилович

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1850

Сын: Чуваш Георгий (Егор) Андреевич

Отец ребёнка: Чуваш Андрей Данилович

с. Большая Таяба

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