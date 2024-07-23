Чуваш Параскева Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ефросинья Андреевна
Отец ребёнка: Чуваш Андрей Данилович
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Чуваш Андрей Данилович
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Дарья Андреева
Отец ребёнка: Чуваш Андрей Данилович
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Чуваш Андрей Данилович
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1850
Сын: Чуваш Георгий (Егор) Андреевич
Отец ребёнка: Чуваш Андрей Данилович
с. Большая Таяба