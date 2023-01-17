Горшков Максим Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: Горшков Спиридон Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 14.02.1891 и 14.02.1892
Сын: Горшков Трофим Максимович
Мать ребёнка: Горшкова Устинья Филипповна
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Горшкова Устинья Филипповна
Рождение ребёнка
До 1898
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Горшкова Устинья Филипповна
Рождение ребёнка
16.03.1909
Сын: Горшков Василий Максимович
Мать ребёнка: Горшкова Устинья Филипповна
Рождение ребёнка
26.04.1911
Сын: Горшков Александр Максимович
Мать ребёнка: Горшкова Устинья Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно