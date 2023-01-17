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Горшков Максим Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: Горшков Спиридон Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 14.02.1891 и 14.02.1892

Сын: Горшков Трофим Максимович

Мать ребёнка: Горшкова Устинья Филипповна

Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Горшкова Устинья Филипповна

Рождение ребёнка
До 1898

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: Горшкова Устинья Филипповна

Рождение ребёнка
16.03.1909

Сын: Горшков Василий Максимович

Мать ребёнка: Горшкова Устинья Филипповна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.04.1911

Сын: Горшков Александр Максимович

Мать ребёнка: Горшкова Устинья Филипповна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Устинья Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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