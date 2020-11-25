Ивантер Татьяна Всеволодовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1940
Дата смерти25.11.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1963
Сын: Ивантер Дмитрий Эрнестович
Отец ребёнка: Ивантер Эрнест Викторович
Рождение ребёнка
26.05.1967
Дочь: Софронова Ольга Эрнестовна
Отец ребёнка: Ивантер Эрнест Викторович
Смерть
25.11.2020