Ивантер Татьяна Всеволодовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивантер Татьяна Всеволодовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1940

Дата смерти

25.11.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1963

Сын: Ивантер Дмитрий Эрнестович

Отец ребёнка: Ивантер Эрнест Викторович

Рождение ребёнка
26.05.1967

Дочь: Софронова Ольга Эрнестовна

Отец ребёнка: Ивантер Эрнест Викторович

Смерть
25.11.2020
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