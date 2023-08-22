Бредкин Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБредкин Дмитрий Иванович

Бредкин Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1981

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1981

Отец: Бредкин Иван Иванович

Мать: Пяткина (Бредкина) Ольга

Место жительства
Неизвестно
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
06.11.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.11.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.