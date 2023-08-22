Бредкин Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1981
Отец: Бредкин Иван Иванович
Мать: Пяткина (Бредкина) Ольга
Место жительства
Неизвестно
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
06.11.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.11.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана