Ваганова (Шевелева) Клавдия Андреевна
Место рождения
Дата рождения24.12.1909 ст.
Дата смерти15.08.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1909 ст.
Отец: Шевелев Андрей Фролович
Рождение ребёнка
06.06.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ваганов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ваганов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
18.06.1946
Рождение ребёнка
18.06.1946
Отец ребёнка: Ваганов Иван Дмитриевич
Смерть
15.08.1987
Осинцевское, Ирбитское, Свердловская область