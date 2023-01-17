Ваганова (Шевелева) Клавдия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганова (Шевелева) Клавдия Андреевна

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Место рождения

Волковская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

24.12.1909 ст.

Дата смерти

15.08.1987

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1869 г.р.

Мать

Вычислено 1876 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1946 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1909 ст.

Отец: Шевелев Андрей Фролович

Мать: Шевелева Мария Евгеньевна

Волковская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ваганов Иван Дмитриевич

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ваганов Иван Дмитриевич

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Бракосочетание
18.06.1946

Муж: Ваганов Иван Дмитриевич

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.06.1946

Сын: Ваганов Василий Иванович

Отец ребёнка: Ваганов Иван Дмитриевич

Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Смерть
15.08.1987
Осинцевское, Ирбитское, Свердловская область
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