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Ярлыкова (Лукашова) Виктория Николаевна
Ярлыкова (Лукашова) Виктория Николаевна
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Место рождения
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
Дата рождения
26.08.1996
Пол
Женский
Отец
Лукашов Николай Николаевич
Мать
Игнатенкова Лукашова (Иванова) Лариса Николаевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1996
Отец:
Лукашов Николай Николаевич
Мать:
Игнатенкова Лукашова Лариса Николаевна
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
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