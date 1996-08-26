Ярлыкова (Лукашова) Виктория Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярлыкова (Лукашова) Виктория Николаевна

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

26.08.1996

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1996

Отец: Лукашов Николай Николаевич

Мать: Игнатенкова Лукашова Лариса Николаевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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