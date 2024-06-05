Нагишев Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Арест
12.11.1930
Арест: 1930.11.12 Осужд. 1931.02.22 тройка при ПП ОГПУ Северного края. Обв. по ст. 58-10, 58-12 УК РСФСР Приговор: выслан в Северный край сроком на 3 года. Реаб. июль 1989 [Поморский мемориал: Книга п... Показать все
Смерть
Неизвестно