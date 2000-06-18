Губжева (Мготлова) Динара Альбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губжева (Мготлова) Динара Альбертовна

Место рождения

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

18.06.2000

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1993 г.р.

Дети

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.2000

Отец: не указан

Мать: не указана

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губжев Залим Эдуардович

Рождение ребёнка
27.07.2019

Сын: Губжев Осман Залимович

Отец ребёнка: Губжев Залим Эдуардович

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
29.04.2023

Дочь: Губжева Сумайя Залимовна

Отец ребёнка: Губжев Залим Эдуардович

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
Неизвестно

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