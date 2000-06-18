Губжева (Мготлова) Динара Альбертовна
Место рождения
Дата рождения18.06.2000
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.2000
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.2019
Отец ребёнка: Губжев Залим Эдуардович
Рождение ребёнка
29.04.2023
Дочь: Губжева Сумайя Залимовна
Отец ребёнка: Губжев Залим Эдуардович
Смерть
Неизвестно