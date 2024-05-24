Носкова (Корякина) Ольга Алексеевна
Место рождения
Дата рождения16.09.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1958
Отец: Корякин Алексей
Рождение ребёнка
17.07.1979
Сын: Носков Николай Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.02.1984
Дочь: Луговкина (Носкова) Наталья
Отец ребёнка: Носков Александр Николаевич
Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
27.06.1987
Сын: Носков Виталий Александровмч
Отец ребёнка: не указан