Носкова (Корякина) Ольга Алексеевна 16.09.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Носкова (Корякина) Ольга Алексеевна

Место рождения

Сковородино, Сковородинский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

16.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1958

Отец: Корякин Алексей

Мать: Корякина Марьям Мустафеевна

Сковородино, Сковородинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
17.07.1979

Сын: Носков Николай Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.02.1984

Дочь: Луговкина (Носкова) Наталья

Отец ребёнка: Носков Александр Николаевич

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
27.06.1987

Сын: Носков Виталий Александровмч

Отец ребёнка: не указан

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