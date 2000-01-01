Киткина Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Киткин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Киткин Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Киткин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киткин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киткин Василий Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно