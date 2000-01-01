Киткина Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киткина Мария Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1934 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Киткин Олег Васильевич

Отец ребёнка: Киткин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Киткин Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Киткин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киткин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киткин Василий Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
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