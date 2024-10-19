Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.07.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1898
Муж: не указан
Рождение ребёнка
13.09.1900
Дочь: Прокофьева Анна
Отец ребёнка: Прокофьев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Прокофьева Вера
Отец ребёнка: Прокофьев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
05.04.1916
Дочь: Прокофьева Александра
Отец ребёнка: Прокофьев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Прокофьев Леонид
Отец ребёнка: Прокофьев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
05.07.1920
Дочь: Чернышкова Анна
Отец ребёнка: Прокофьев Пётр Васильевич
Смерть
05.07.1920