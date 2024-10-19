Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.07.1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

YV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1898

Муж: не указан

Рождение ребёнка
13.09.1900

Дочь: Прокофьева Анна

Отец ребёнка: Прокофьев Пётр Васильевич

Шингак-Куль, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Прокофьева Вера

Отец ребёнка: Прокофьев Пётр Васильевич

Шингак-Куль, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.04.1916

Дочь: Прокофьева Александра

Отец ребёнка: Прокофьев Пётр Васильевич

Шингак-Куль, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1918

Сын: Прокофьев Леонид

Отец ребёнка: Прокофьев Пётр Васильевич

Шингак-Куль, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1920

Дочь: Чернышкова Анна

Отец ребёнка: Прокофьев Пётр Васильевич

Шингак-Куль, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
05.07.1920
Шингак-Куль, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

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