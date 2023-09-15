Басова (Матвеева) Ирина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басова (Матвеева) Ирина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеев Геннадий Иванович

Мать: Матвеева Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дементьева Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Басов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черноглазова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Басов Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басов Сергей Владимирович

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