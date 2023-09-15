Басова (Матвеева) Ирина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвеев Геннадий Иванович
Мать: Матвеева Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дементьева Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Басов Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черноглазова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Басов Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно