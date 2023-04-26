Фекла Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
01.03.1911

Дочь: Востротюк Евдокия Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.07.1913

Сын: Востротюк Федор Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.10.1918

Дочь: Востротюк Анна Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.10.1921

Сын: Востротюк Андрей Петрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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