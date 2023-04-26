Фекла Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
01.03.1911
Дочь: Востротюк Евдокия Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.07.1913
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.10.1918
Дочь: Востротюк Анна Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.10.1921
Сын: Востротюк Андрей Петрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно