Мовкаленко Философ ( Филипп) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мовкаленко Философ ( Филипп)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мовкаленко Борис

Мать: Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Мовкаленко Нелли

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мовкаленко Геннадий

Мать ребёнка: Мовкаленко Нелли

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мовкаленко Нелли

Место жительства
Неизвестно
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