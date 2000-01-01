Мовкаленко Философ ( Филипп)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мовкаленко Борис
Мать: Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Мовкаленко Нелли
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мовкаленко Геннадий
Мать ребёнка: Мовкаленко Нелли
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мовкаленко Нелли
Место жительства
Неизвестно