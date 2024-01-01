Процко Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.01.2024
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев Василий Петрович
Мать: Белова Полина Артемовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Процко Гена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Працко Полина Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.09.1982
Сын: Процко Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Процко Гена
Смерть
01.01.2024