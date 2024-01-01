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Процко Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.01.2024

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Василий Петрович

Мать: Белова Полина Артемовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Процко Гена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Працко Полина Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.09.1982

Сын: Процко Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Процко Гена

Смерть
01.01.2024

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