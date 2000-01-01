Архипова (Вершинина) Пелагея Аксентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1914
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1914
Рождение ребёнка
12.10.1940
Рождение ребёнка
?.09.1946
Рождение ребёнка
?.12.1948
Рождение ребёнка
02.04.1950
Рождение ребёнка
25.03.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984