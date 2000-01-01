Архипова (Вершинина) Пелагея Аксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Вершинина) Пелагея Аксентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1914

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1914

Отец: Вершинин Аксентий Егорович

Мать: Вершинина Марфа(Мария) Ивановна

Рождение ребёнка
12.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
?.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
?.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
02.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
25.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Александр Григорьевич

Смерть
1984
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