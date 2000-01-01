Законникова Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаконникова Нина Алексеевна

Законникова Нина Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Райчик Наталия Исаковна

Отец ребёнка: Шухмахер Исак Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Законников Анатолий Исакович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шухмахер Исак Абрамович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close