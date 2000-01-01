Законникова Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Райчик Наталия Исаковна
Отец ребёнка: Шухмахер Исак Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Законников Анатолий Исакович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно