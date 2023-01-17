Дубакина (Романова (Богатырева)) Васса Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубакина (Романова (Богатырева)) Васса Арсеньевна

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Место рождения

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.08.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1888

Отец: Яковлев Арсений

Мать: Елена Ефимова

Ананьино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1909

Муж: Дубакин Николай Евстратьевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Дубакин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Дубакин Николай Евстратьевич

Перово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.02.1914

Сын: Дубакин Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Дубакин Николай Евстратьевич

Перово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.12.1915

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Дубакин Николай Евстратьевич

Перово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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