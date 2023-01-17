Дубакина (Романова (Богатырева)) Васса Арсеньевна
Место рождения
Дата рождения11.08.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1888
Отец: Яковлев Арсений
Мать: Елена Ефимова
Бракосочетание
1909
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Дубакин Николай Евстратьевич
Рождение ребёнка
16.02.1914
Сын: Дубакин Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Дубакин Николай Евстратьевич
Рождение ребёнка
29.12.1915
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Дубакин Николай Евстратьевич
Смерть
Неизвестно