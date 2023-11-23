Розова (Добротина) Александра Венедиктова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розова (Добротина) Александра Венедиктова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

После 1847

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розов Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1817

Сын: Розов Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Розов Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1821

Сын: Розов Александр Дмитриев

Отец ребёнка: Розов Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
22.03.1824

Дочь: Клирикова (Розова) Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Розов Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
03.02.1827

Дочь: (Розова) Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Розов Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Розова) Елизавета Дмитриева

Отец ребёнка: Розов Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Розова) Надежда Дмитриева

Отец ребёнка: Розов Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Розов Федор Дмитриев

Отец ребёнка: Розов Дмитрий Иванов

Смерть
После 1847

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