Розова (Добротина) Александра Венедиктова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиПосле 1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Розов Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Розов Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Розов Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
22.03.1824
Дочь: Клирикова (Розова) Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Розов Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
03.02.1827
Дочь: (Розова) Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Розов Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Розова) Елизавета Дмитриева
Отец ребёнка: Розов Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Розова) Надежда Дмитриева
Отец ребёнка: Розов Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Розов Федор Дмитриев
Отец ребёнка: Розов Дмитрий Иванов
Смерть
После 1847