(Нурмухаметова) Амина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нурмухаметова) Амина

Место рождения

д.Тат.Аксу Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабиров Вазых

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабиров Вазых

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вазихов Расих

Отец ребёнка: Сабиров Вазых

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабиров Вазых

Смерть
Неизвестно

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