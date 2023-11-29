Егорова (Данилевич) Людмила
Место рожденияд. Дрыла-1, Логойский район, Минская область, Беларусь
Дата рождения07.06.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1976
Отец: Данилевич Антон
Бракосочетание
26.08.2006
Муж: Егоров Андрей
Рождение ребёнка
14.02.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Андрей
Рождение ребёнка
13.06.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Андрей