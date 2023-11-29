Егорова (Данилевич) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Данилевич) Людмила

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Место рождения

д. Дрыла-1, Логойский район, Минская область, Беларусь

Дата рождения

07.06.1976

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

1948 г.р.

Муж

1973 г.р.

Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1976

Отец: Данилевич Антон

Мать: Данилевич (Коломиец) Нина

Бракосочетание
26.08.2006

Муж: Егоров Андрей

Рождение ребёнка
14.02.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Андрей

Рождение ребёнка
13.06.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Андрей

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