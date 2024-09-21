Архипова Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Агрипина

Место рождения

Васьково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1860 ст.

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Васьково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
22.01.1882 ст.

Муж: Яковлев Григорий

Рождение ребёнка
10.12.1882 ст.

Сын: Григорьев Азарий

Отец ребёнка: Яковлев Григорий

Заболотье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.02.1884 ст.

Сын: Григорьев Касьян

Отец ребёнка: Яковлев Григорий

Заболотье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.05.1885 ст.

Дочь: Григорьева Елена

Отец ребёнка: Яковлев Григорий

Заболотье, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

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