Архипова Агрипина
Место рождения
Дата рождения1860 ст.
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1882 ст.
Муж: Яковлев Григорий
Рождение ребёнка
10.12.1882 ст.
Сын: Григорьев Азарий
Отец ребёнка: Яковлев Григорий
Рождение ребёнка
17.02.1884 ст.
Сын: Григорьев Касьян
Отец ребёнка: Яковлев Григорий
Рождение ребёнка
14.05.1885 ст.
Дочь: Григорьева Елена
Отец ребёнка: Яковлев Григорий