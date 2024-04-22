Михеева (Манохина) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Манохина) Марина

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

06.12.1972

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1972

Отец: Манохин Евгений Всеволодович

Мать: Манохина Наталия

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
10.?.1999

Муж: Михеев Сергей

г.Нижний Новгород, ЗАГС Нижегородского р-на
Рождение ребёнка
14.09.2000

Сын: Михеев Артем

Отец ребёнка: Михеев Сергей

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.11.2004

Сын: Михеев Тимофей

Отец ребёнка: Михеев Сергей

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.03.2014

Сын: Михеев Даниил

Отец ребёнка: Михеев Сергей

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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