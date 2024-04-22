Михеева (Манохина) Марина
Место рождения
Дата рождения06.12.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1972
Отец: Манохин Евгений Всеволодович
Мать: Манохина Наталия
Бракосочетание
10.?.1999
Муж: Михеев Сергей
г.Нижний Новгород, ЗАГС Нижегородского р-на
Рождение ребёнка
14.09.2000
Сын: Михеев Артем
Отец ребёнка: Михеев Сергей
Рождение ребёнка
11.11.2004
Сын: Михеев Тимофей
Отец ребёнка: Михеев Сергей
Рождение ребёнка
08.03.2014
Сын: Михеев Даниил
Отец ребёнка: Михеев Сергей
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно