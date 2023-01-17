Кудрявый Виктор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявый Виктор Андреевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

05.12.1860

Дата смерти

28.05.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1879 по 1885
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1887 по 1900
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1900 по 1904
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1904 по 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1905 по 1919
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
28.05.1919
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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