Кудрявый Виктор Андреевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1860
Дата смерти28.05.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1879 по 1885
Место жительства
С 1887 по 1900
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1900 по 1904
Место жительства
С 1904 по 1905
Место жительства
С 1905 по 1919
Смерть
28.05.1919