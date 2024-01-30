Клячин Христофор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клячин Павел Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1917
Жена: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1919
Сын: Клячин Сергей Христофорович
Мать ребёнка: Клячина (Скороходова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Клячин Павел Христофорович
Мать ребёнка: Клячина (Скороходова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Антипова Нина Христофоровна
Мать ребёнка: Клячина (Скороходова) Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно