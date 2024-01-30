Клячин Христофор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клячин Христофор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клячин Павел Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1917

Жена: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1919

Сын: Клячин Сергей Христофорович

Мать ребёнка: Клячина (Скороходова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Клячин Павел Христофорович

Мать ребёнка: Клячина (Скороходова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Антипова Нина Христофоровна

Мать ребёнка: Клячина (Скороходова) Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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