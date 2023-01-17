Лесников Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиДо 1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
в записи мк о браке указано, что Лесников П.А. прибыл из Пермской губернии, Соликамского уезда, Егвинской волости, дер. Надова (вероятно Васюгановского общества)
Бракосочетание
24.01.1918
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
поручители по невесте: г. Камня Андрей Яковлевич Кривощеков и Никита Иванович Власов, по жениху: из дер. Надова, Соликамского уезда Алексей Макарович Баранов
Смерть
До 1924