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Лесников Петр Алексеевич

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

1901

Дата смерти

До 1924

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Лесников Алексей Филиппович

Мать: Лесникова Мария Федоровна

Пермь, Пермский, Пермский край
в записи мк о браке указано, что Лесников П.А. прибыл из Пермской губернии, Соликамского уезда, Егвинской волости, дер. Надова (вероятно Васюгановского общества)
Бракосочетание
24.01.1918

Жена: Белых Анастасия Федоровна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
поручители по невесте: г. Камня Андрей Яковлевич Кривощеков и Никита Иванович Власов, по жениху: из дер. Надова, Соликамского уезда Алексей Макарович Баранов
Смерть
До 1924
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