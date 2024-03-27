Мугатаров Акмалетдин Мулла Сагитдинови
Место рожденияд. Старо-Турбаслы ныне Иглинский район Республики Башкортостан
Дата рождения1887
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Мугатаров Сагитдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мугатаров Габдельфарит Акмалетдинович
Мать ребёнка: (Ахмадеева) Фатиха
Рождение ребёнка
15.06.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ахмадеева) Фатиха
Смерть
1934