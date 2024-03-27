Мугатаров Акмалетдин Мулла Сагитдинови — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мугатаров Акмалетдин Мулла Сагитдинови

Место рождения

д. Старо-Турбаслы ныне Иглинский район Республики Башкортостан

Дата рождения

1887

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Мугатаров Сагитдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мугатаров Габдельфарит Акмалетдинович

Мать ребёнка: (Ахмадеева) Фатиха

Рождение ребёнка
15.06.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ахмадеева) Фатиха

Смерть
1934

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