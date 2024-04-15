Петров Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Перова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Перова Дарья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перова Дарья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно