Петров Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Петров Никита Васильевич

Мать ребёнка: Перова Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Перова Дарья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перова Дарья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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