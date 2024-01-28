Шиверских Матрона Харлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1885 ст.
Дочь: Шиверских Анастасия Макаровна
Отец ребёнка: Шиверских Макар Петрович
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2296, стр. 24
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.
Дочь: Константинова (Шиверских) Федосья Макаровна
Отец ребёнка: Шиверских Макар Петрович
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №692, стр. 31
Рождение ребёнка
06.06.1897 ст.
Дочь: Шиверских Лукия Макаровна
Отец ребёнка: Шиверских Макар Петрович
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №613, стр. 78
Смерть
Неизвестно