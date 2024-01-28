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Шиверских Матрона Харлампиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиверских Макар Петрович

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
15.12.1885 ст.

Дочь: Шиверских Анастасия Макаровна

Отец ребёнка: Шиверских Макар Петрович

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2296, стр. 24
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.

Дочь: Константинова (Шиверских) Федосья Макаровна

Отец ребёнка: Шиверских Макар Петрович

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №692, стр. 31
Рождение ребёнка
06.06.1897 ст.

Дочь: Шиверских Лукия Макаровна

Отец ребёнка: Шиверских Макар Петрович

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №613, стр. 78
Смерть
Неизвестно

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