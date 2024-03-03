Кута Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1966
Отец: Кута Михаил Владимирович
Мать: Кута Юзефа Иосифовна
Рождение ребёнка
17.05.1999
Дочь: Кута Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Кута Наталья Геннадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кута Наталья Геннадьевна