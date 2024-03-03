Кута Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кута Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1966

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1966

Отец: Кута Михаил Владимирович

Мать: Кута Юзефа Иосифовна

Рождение ребёнка
17.05.1999

Дочь: Кута Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Кута Наталья Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кута Наталья Геннадьевна

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