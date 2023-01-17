Мельник Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник Владимир Алексеевич

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

20.03.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
06.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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