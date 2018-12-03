(Махнева) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Махнева) Валентина Петровна

(Махнева) Валентина Петровна

Место рождения

д.Безденежны Арбажский р-н Кировская обл.

Дата рождения

02.11.1925

Дата смерти

03.12.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Безденежны Арбажский р-н Кировская обл.
Рождение ребёнка
30.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эйдлин Евсей Иосифович

г.Новосибирск
Развод
Неизвестно

Муж: Эйдлин Евсей Иосифович

Смерть
03.12.2018
Moscow
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Springvale Botanical Cemetery Melbourne
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close