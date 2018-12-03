(Махнева) Валентина Петровна
Место рожденияд.Безденежны Арбажский р-н Кировская обл.
Дата рождения02.11.1925
Дата смерти03.12.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эйдлин Евсей Иосифович
г.Новосибирск
Развод
Неизвестно
Смерть
03.12.2018
Moscow
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Springvale Botanical Cemetery Melbourne