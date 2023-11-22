Девяткин Тихон Евсеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девяткин Тихон Евсеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Девяткин Евсей Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Девяткина Ксения Тихонова

Мать ребёнка: Девяткина Параскева Иванова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Девяткина Акилина Тихонова

Мать ребёнка: Девяткина Параскева Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девяткина Параскева Иванова

Смерть
Неизвестно
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