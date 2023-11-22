Девяткин Тихон Евсеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Девяткин Евсей Андреев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Девяткина Ксения Тихонова
Мать ребёнка: Девяткина Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Девяткина Акилина Тихонова
Мать ребёнка: Девяткина Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно