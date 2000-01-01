Боровкова Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Боровков Василий
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Боровков Василий
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Боровков Иван
Отец ребёнка: Боровков Василий
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Боровков Александр
Отец ребёнка: Боровков Василий
Работа или профессия
Неизвестно