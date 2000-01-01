Черных Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерных Захар

Черных Захар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Вертячева Матрена

Мать ребёнка: Черных Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черных Алексей

Мать ребёнка: Черных Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинина Евдокия

Мать ребёнка: Черных Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных Анна

Смерть
Неизвестно
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