Черных Захар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Вертячева Матрена
Мать ребёнка: Черных Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черных Алексей
Мать ребёнка: Черных Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинина Евдокия
Мать ребёнка: Черных Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черных Анна
Смерть
Неизвестно