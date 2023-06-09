Сергеев Андрей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Андрей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1898

Дочь: Александра

Мать ребёнка: не указана

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.09.1901

Дочь: (Сергеева) Елисавета Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Нижний Бугрыш, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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