Шубин Геннадий Николаевич
Место рожденияКировская область, Даровский район, деревня Кокуй
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Шубин Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шубин Юрий
Мать ребёнка: Шубина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шубина ?
Рождение ребёнка
1936
Сын: Шубин Владимир
Мать ребёнка: Шубина ?
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно