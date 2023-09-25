Шубин Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШубин Геннадий Николаевич

Шубин Геннадий Николаевич

avatar

Место рождения

Кировская область, Даровский район, деревня Кокуй

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Шубин Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубин Юрий

Мать ребёнка: Шубина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубина ?

Рождение ребёнка
1936

Сын: Шубин Владимир

Мать ребёнка: Шубина ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.