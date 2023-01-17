Полуничева Фекла Анисимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Полуничев Павел Емельянович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1914
Сын: Полуничев Сергей Емельянович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1919
Сын: Полуничев Дмитрий Емельянович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.08.1922
Дочь: Полуничева Анна Емельяновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Кундруцкая Полина Емельяновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Хорошилова Мария Емельяновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.01.1932
Дочь: Воробьева Татьяна Емельяновна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно