Полуничева Фекла Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуничева Фекла Анисимовна

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Место рождения

Красноколье, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноколье, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Полуничев Павел Емельянович

Отец ребёнка: не указан

Красноколье, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Полуничев Сергей Емельянович

Отец ребёнка: не указан

Красноколье, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Полуничев Дмитрий Емельянович

Отец ребёнка: не указан

Красноколье, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.08.1922

Дочь: Полуничева Анна Емельяновна

Отец ребёнка: не указан

Красноколье, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Кундруцкая Полина Емельяновна

Отец ребёнка: не указан

Красноколье, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Хорошилова Мария Емельяновна

Отец ребёнка: не указан

Красноколье, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.01.1932

Дочь: Воробьева Татьяна Емельяновна

Отец ребёнка: не указан

Красноколье, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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