Чернов Николай Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов Николай Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.04.1868 ст.

Жена: Чернова Агафья Федоровна

Хотень, Сумська область
Поручители по жениху - Иван Хомутенко, Демид (Лесниченко?), по невесте - Илья Простатин и Василий Чернов | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3... Показать все
Восприемник
02.01.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Петр Павлович Бабичев
Восприемник
01.10.1870 ст.
Хотень, Сумська область
Пелагея Павловна (Бабиченкова) Стадник
Восприемник
18.07.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Иван Павлович Бабиченко
Восприемник
15.07.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Владимир Федорович Чернышев
Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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