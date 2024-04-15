Чернов Николай Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.04.1868 ст.
Жена: Чернова Агафья Федоровна
Поручители по жениху - Иван Хомутенко, Демид (Лесниченко?), по невесте - Илья Простатин и Василий Чернов | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3... Показать все
Восприемник
02.01.1869 ст.
Петр Павлович Бабичев
Восприемник
01.10.1870 ст.
Пелагея Павловна (Бабиченкова) Стадник
Восприемник
18.07.1874 ст.
Иван Павлович Бабиченко
Восприемник
15.07.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Владимир Федорович Чернышев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно