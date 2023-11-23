Волков Яков Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Яков Романович

Волков Яков Романович

Место рождения

село Саблинское СК

Дата рождения

07.08.1899

Дата смерти

28.11.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Панасенко) Ефросинья

Рождение ребёнка
06.03.1923

Сын: Волков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Волкова (Панасенко) Ефросинья

Рождение ребёнка
05.09.1930

Дочь: Кучеренко (Волкова) Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Волкова (Панасенко) Ефросинья

Смерть
28.11.1975

Мы используем куки для улучшения работы сайта.