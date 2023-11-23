Волков Яков Романович
Место рождениясело Саблинское СК
Дата рождения07.08.1899
Дата смерти28.11.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1923
Мать ребёнка: Волкова (Панасенко) Ефросинья
Рождение ребёнка
05.09.1930
Дочь: Кучеренко (Волкова) Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Волкова (Панасенко) Ефросинья
Смерть
28.11.1975