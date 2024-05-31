Муравлева Евдокия Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муравлев Петр Изотов
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Муравлева Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Муравлев Петр Изотов
Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно