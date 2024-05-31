Муравлева Евдокия Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравлева Евдокия Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравлев Петр Изотов

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Муравлева Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Муравлев Петр Изотов

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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