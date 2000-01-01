Исленьева (кнж. Друцкая) Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Друцкий Семён Иванович
Мать: Друцкая Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
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