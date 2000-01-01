Исленьева (кнж. Друцкая) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсленьева (кнж. Друцкая) Мария Семёновна

Исленьева (кнж. Друцкая) Мария Семёновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1603 г.р.

Мать

1604 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Друцкий Семён Иванович

Мать: Друцкая Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close