Горбачев Антон Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачев Антон Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.2017

Сын: Горбачев Никита Антонович

Мать ребёнка: Горбачева Ксения Александровна

Рождение ребёнка
21.02.2022

Дочь: Горбачева Варвара Антоновна

Мать ребёнка: Горбачева Ксения Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачева Ксения Александровна

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