Горбачев Антон Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.2017
Сын: Горбачев Никита Антонович
Мать ребёнка: Горбачева Ксения Александровна
Рождение ребёнка
21.02.2022
Дочь: Горбачева Варвара Антоновна
Мать ребёнка: Горбачева Ксения Александровна
Бракосочетание
Неизвестно